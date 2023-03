Secteur primaire : Repli de 1,5% de l’activité au 4e trimestre 2022

Cette contreperformance est due pour l’essentiel au sous-secteur de l’élevage (-4,9%). Par contre, la pêche s’est confortée 9,8% sur la période. Sur une base annuelle, le secteur primaire, hors agriculture et sylviculture, s’est contracté de, respectivement, 3,2% et 0,9% en glissement et en cumul sur l’année 2022. Cette contreperformance est essentiellement expliquée par celle de la pêche (-4,7%).



«En rythme trimestriel, l’activité de pêche s’est confortée de 9,8%, au quatrième trimestre de 2022, attribuable principalement à sa composante industrielle (+26,8%). S’agissant de la pêche artisanale, elle a reculé de 2,2%, en rythme trimestriel, en liaison avec le retrait des débarquements dans les régions de Thiès (- 6,0%), Dakar (-6,7%) et Louga (-14,5%). Dans ces différentes régions, les contreperformances relevées sont imputables aux changements climatiques, à l’arrêt de la pêche nocturne et à la rareté progressive des ressources halieutiques. Pour ce qui est de la pêche industrielle, une hausse de 26,8% de la production, est relevée au quatrième trimestre 2022, en rythme trimestriel.



Sur un an, l’activité de pêche s’est repliée de 12,4% au quatrième trimestre 2022, sous l’effet de la contraction de sa composante artisanale (-23,4%) », informe la Dpee. Elle souligne que le recul de cette dernière reflète les mauvais résultats enregistrés dans les régions de Dakar (-34,3%), Thiès (-26,9%), Saint-Louis (-16,6%) et Ziguinchor (-29,0%), suite au prolongement de la saison des pluies et au démarrage tardif de l’upwelling.



Toutefois, la baisse de la pêche sur la période a été amoindrie par les résultats de la pêche industrielle (+3,6%). Sur l’année 2022, une contraction de 4,7% de la pêche est notée, portée aussi bien par la pêche industrielle (-3,0%) que celle artisanale (-5,7%). Pour cette dernière, le repli enregistré est consécutif à la baisse des captures dans les régions de Dakar (-14,5%) et Thiès (-16,3%), dans un contexte de rareté progressive des espèces. Pour sa part, le recul de la pêche industrielle, sur la période, est en liaison avec la diminution des entrées de bateaux au niveau du port de Dakar (3473 navires sur l’année 2022 contre 3699 navires sur l’année 2021).



Adou FAYE

Dans sa note de conjoncture du quatrième trimestre 2022, la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) a analysé sur la situation du secteur primaire. Selon la Dpee, l’activité du secteur primaire (hors agriculture et sylviculture), corrigée des variations saisonnières, s’est repliée de 1,5% entre le troisième et le quatrième trimestre de 2022.Source : https://www.lejecos.com/Secteur-primaire-Repli-de-...