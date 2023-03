Secteur secondaire : L’activité s’est consolidée de 4,3% au 4e trimestre 2022

). Par contre, sur la période, la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-24,3%), le « sciage et rabotage du bois » (- 28,3%), la « production et distribution d'électricité et de Gaz » (-1,5%) et le « travail du cuir et fabrication d'articles de voyage et de chaussures » (-16,4%) se sont repliés.



Sur un an, ajoute la Dpee, le secteur secondaire s’est contracté de 1,3% et 0,6%, respectivement, au quatrième trimestre et en cumul sur l’année 2022. Sur cette dernière période, le léger recul noté est imputable aux « activités extractives » (-8,5%), à la « production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile » (-14,1%), à la « production de métallurgie et de fonderie ; fabrication d'ouvrages en métaux » (-13,6%), au « sciage et rabotage du bois » (-24,1%) et à la « fabrication de matériels de transport » (-8,3%).



Toutefois, sur la période sous revue, des performances ont été relevées dans la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+16,0%), la fabrication de produits agro-alimentaires (+2,8%), la construction (+2,2%), les autres industries manufacturières (+6,6%) et la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+6,6%).



Adou Faye

Au quatrième trimestre 2022, l'activité du secondaire s'est consolidée de 4,3% en rythme trimestriel, à la faveur des activités extractives (+11,3%), de la construction (+6,0%), des autres industries manufacturières (+19,2%), de la fabrication de produits agro-alimentaires (+1,4%), de la « fabrication de matériels de transport » (+67,7%) et de la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (+10,5%). L'information est donnée par la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee).