Secteur tertiaire sénégalais : L’Ansd relève une bonne performance de l’activité au mois de juillet

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2023

La progression du Chiffre d’affaires des services, est principalement portée par la bonne dynamique des «Activités Immobilières» (+145,5%), des «Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives» (+48,8%), des «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» (+19,1%) et d’ «Hébergement et Restauration» (+17,9%).



S’agissant de l’activité commerciale, l’Ansd confie que la situation est imputable au progrès du Chiffre d’affaires du «Commerce de gros» (+26,4%) et du «Commerce de détail» (+11,4%), mais affaiblie par la contreperformance du «Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles» (-11,7%).



Bassirou MBAYE





Source : Le secteur tertiaire est marqué par une amélioration de 13,5% du Chiffre d’affaires (Ca) du commerce et de 2,4% pour celui des services au mois de juillet 2023. L’information est de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).Source : https://www.lejecos.com/Secteur-tertiaire-senegala...

