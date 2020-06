Section de Recherches / Barthélémy Dias: « C’est plutôt un agent de la mairie qui y était convoqué »

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juin 2020 à 20:14 | | 0 commentaire(s)|

Le Maire de Mermoz / Sacré-Cœur, Barthélémy Dias était à la Section de Recherches à 15 heures. D’après les informations fournies par Barth, c’est plutôt un des agents de sa mairie qui y était convoqué pour interrogatoire, suite à une plainte déposée par un particulier, après l’arrêt de constructions sur le littoral.



Ainsi, le maire de Mermoz / Sacré Cœur, trouvant inadmissible de fermer les yeux sur ce bradage foncier, a annoncé qu’il allait, à son tour, porter plainte.



Sous ce registre, il dénonce une « République des copains et des coquins ». Et, il accuse Macky Sall d’avoir fait construire le siège de l’Apr sans disposer d’autorisation.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos