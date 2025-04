Section de Recherches de Colobane : Des membres du Conseil des Notables de Ouakam convoqués

" Ces personnes convoquées sont accusées de faux et usage de faux. Elles disent tenir une Assemblée générale pour révoquer le Jaaraf de Ouakam Papa Youssou Ndoye. Cette réunion, en réalité, n'a jamais eu lieu. Daour Malick Ndoye et Cie ont fait dans la surenchère. Ils ont signé un faux procès-verbal de destitution, en y incluant des noms de personnes qui n'étaient pas là. En plus, ils n'ont aucune légitimité pour parler ou agir au nom de la Collectivité léboue, parce qu'ils ont été tout bonnement exclus du Conseil des Notables depuis longtemps ", s'est expliqué Daouda Diop, président du Collectif des Jeunes de Ouakam.



" Ce sont des gens envahis par une jalousie morbide, qui cherchent à traîner dans la boue le nom du Jaaraf Papa Youssou Ndoye. Ils l'accusent de détournement de fonds de la Collectivité léboue, alors que c'est faux. C'est du pipeau. Il n'a rien à se reprocher. Il faut que ces gens-là cessent leurs manoeuvres absconses. Cela ne les grandit pas ", tonne-t-il.



Parmi les dignitaires convoqués figurent Mohamed Malick Ndoye, Daour Malick Ndoye, El Hadji Dione dit Tostao, Mandoye Ndoye, Abdoulie Samba et une célèbre notaire de la place. Ils sont en train de faire face aux enquêteurs pour comparution.