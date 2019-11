Section de recherches : Bougazelli sort libre de son audition et repasse mercredi

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 18:23 | | 0 commentaire(s)|

Le député Seydina Fall dit Bougazelli est (encore) sorti libre de sa deuxième audition ce mardi à la Section de recherches de la gendarmerie. Le parlementaire membre de l’Alliance pour la République (Apr) va passer la nuit auprès des siens. Mais, il devra, encore déférer à une nouvelle convocation des enquêteurs de la maréchaussée, demain mercredi, renseigne la RFM.



Cité dans une affaire de trafic de faux billets de banque, Bougazelli a disparu de la circulation alors devait répondre à une nouvelle des enquêteurs. Tantôt on le déclare malade et hospitalisé tantôt en fuite à Touba. C‘est finalement, ce matin qu’il a refait surface, à travers les ondes d’une radio pour annoncer son retour à la gendarmerie.



Le député déclare n’avoir pas refusé de répondre à la convocation comme rapporté dans les médias. Seulement, soutient-il, il est diabétique et la maladie est la cause de ses deux faux bonds. Ainsi, il a débarqué à la Section de recherches de la gendarmerie vers 17 heures accompagné d’un de ses avocats.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos