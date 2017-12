Section de recherches : Le ministre Amadou Bâ parmi les invités

Le promoteur Gaston Mbengue est invité aujourd’hui, à se présenter devant les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, pour livrer sa version dans l’affaire Cheikh Gadiaga. Le Don King de la lutte ne sera seul à être servi aux questions des hommes du Commandant Issa Diack. Le ministre Amadou Bâ qui est sur la longue liste des victimes du duo Cheikh Gadiaga-Moïse Rampino, doit aussi faire sa déposition ce jour.



Avant l’argentier de l’Etat, le Colonel Issa Niang, chef de visite du Môle 2 du port de Dakar, Mamour Diallo, Cheikh Ahmet Tidiane Bâ, respectivement directeur des Impôts et des Domaines, le transitaire Ass Ndao, l’ex-Dg des Douanes Pape Ousmane Guèye et Pape Maël Diop ont été entendus par les enquêteurs.



Des sources proches de l’enquête renseignent que l’audition des victimes tournait autour de leurs relations avec Cheikh Mbacké Gadiaga et toutes ont appris n’avoir jamais rencontré le mis en cause. Mais, elles ont déclaré avoir reçu un appel du promoteur Gaston Mbengue, chaque fois que senegalxxx publiait un article injurieux contre eux. Au bout fil, Gaston leur disait : " le garçon est incorrect, mais je vais le raisonner ".



Le ministre de l’Economie et des Finances qui a eu à échanger dans son bureau avec Cheikh Gadiaga, par le canal de Gaston Mbengue, élucidera beaucoup sur le rôle du promoteur de lutte. Toujours est-il, prévient L’Observateur, si Cheikh Gadiaga vend la mèche, des têtes tomberont à des niveaux insoupçonnés. Des personnes tapies dans l’ombre de l’administration des Douanes et des transitaires, sont indexées comme ayant commandité des articles.