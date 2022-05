Section des câbles du Ter/ Antoine Félix Diome: « Cet acte criminel d’incivisme ne restera pas impuni...»

Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome, dénoncant un acte d’incivisme, a déploré de manière ferme, le sectionnement des câbles de communication du Train express régional (Ter) à hauteur de la forêt classée de Mbao.



«Je souligne avec force le paradoxe qui est constaté souvent. Parce qu’au moment où les sapeurs-pompiers dévouent corps et âmes à sauver des vies qu’ils ne connaissent pas, d’autres personnes s’adonnent à des actes d’un incivisme inqualifiable. Et, j’ai en tête la section des câbles du Train express régional qui a mis en danger des centaines de vies humaines.



Cet acte criminel ne restera pas impuni et l’Etat poursuivra ces auteurs et les livrera à la justice pour que force reste à la loi», a averti Antoine Félix Diome.