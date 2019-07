Sécurisation des bureaux de La Poste : Abdoulaye Bibi Baldé promet d'équiper les vigiles et les chefs de Brigade Le Directeur général du groupe La Poste a tenu, samedi, une réunion de crise avec le gouverneur de Tambacounda, après le meurtre du comandant de brigade de la gendarmerie de Koumpentoum, vendredi dernier. Abdoulaye Bibi Baldé a promis, au sortir de cette rencontre, d'équiper les vigiles et les chefs de Brigade pour mieux assurer la sécurité dans ses agences.

« Nous prendrons des mesures pour équiper tous nos bureaux au niveau de la région de Tamba en vidéo surveillance et en système d'alarme. Nous avons pris aussi bonne note. Nous devrons professionnaliser davantage nos gardiens », a déclaré le patron du Groupe La Poste.

Pour sa part, le Gouverneur de la région de Tamba, Oumar Mamadou Baldé, a annoncé la mise en place rapide d'un système de surveillance.



