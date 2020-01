Sécurité- Coalition internationale pour le Sahel: L'échange entre Amadou Ba et Jean-Yves Le Drian révélé

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 21:38

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Ba, s’est entretenu jeudi, à Paris, avec le ministre français de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, rapporte l'Agence presse sénégalaise.



Les deux ministres ont évoqué les enjeux de la sécurité régionale, notamment la mise en place d’une coalition internationale pour le Sahel annoncée à l’occasion du Sommet de Pau le 13 janvier 2020 et les voies de renforcement de la lutte régionale contre le terrorisme.



"A la suite du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, coprésidé par le Premier ministre Edouard Philippe et le président Macky Sall à Dakar, le 17 novembre 2019, Jean-Yves Le Drian a fait avec son homologue un point d’avancement des différents projets économiques, universitaires et culturels, qui contribuent à l’intensification de notre relation bilatérale", ajoute la même source.

