Sécurité / Coopération Sénégal-Espagne : L’Armée de l’Air instruite des tactiques d’intégration air-sol Dans le cadre de la sécurité coopérative, plusieurs unités de l’Armée de l’Air et de l’espace espagnole ont effectué une mission d’assistance militaire. Elles ont formé des Forces d’opérations spéciales aériennes sénégalaises dans l’instruction d’insertion par largage de parachutistes et l’utilisation de la plate-forme espagnole pour les opérations aériennes spéciales.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2023 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

D’après "Bes Bi", d’où nous tenons l’information, des séances de lancement ont été effectuées de jour comme de nuit, à la fois en mode d’ouverture automatique et en mode d’ouverture retardée.



De plus, des vols tactiques ont été effectués avec l’utilisation d’appareils de vision nocturne (Lvn) et la force sénégalaise a été instruite des tactiques et procédures d’intégration air-sol. Ainsi, la capacité du système d’armes a été mise en évidence.



Dans le cadre de l'activité de sécurité coopérative, les Unités d’opérations spéciales aériennes de l’Armée de l’air et de l’espace, travaillent depuis plus de 7 ans avec celles du Sénégal, améliorant ensemble leurs capacités dans ce domaine.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook