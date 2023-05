Sécurité : La Police de Thiaroye interpelle une bande d’agresseurs Une bande de trois agresseurs qui écumaient le secteur de Pikine et Thiaroye, est tombée dans les filets de la Police de Thiaroye. Il s’agit de M. S. Bâ âgé de 18 ans, A. Bâ âgé de 17 ans et C. Ndiaye, âgé de 17 ans et charretier de son état.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2023 à 17:05 | | 0 commentaire(s)|

Suite à des informations anonymes et de plaintes faisant état d’agressions aux alentours de Pikine Texaco, les éléments de la Brigade de Recherches de la Police de Thiaroye, ont mené des investigations, avant d’interpeller les mis en cause en possession d’un important lot de matériels composé de téléphones portables de marque Samsung et d’une perruque.



Interrogés sur leurs actes, les présumés malfrats ont essayé de verser dans des dénégations. Mais c’était sans compter avec la détermination des limiers, qui ont découvert le passé pénal des mis en cause. Ils ont fait l’objet de plusieurs déferrements pour des faits similaires.



Placés en garde-à-vue, M. S. Ba, A. Bâ et C. Ndiaye ont été déférés au parquet par la suite, pour vols avec violences commis la nuit en réunion et association de malfaiteurs.











L'As

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook