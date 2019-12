Sécurité: La police et la gendarmerie mutualisent leurs forces

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2019

La police et la gendarmerie nationales ont décidé de mutualiser leurs forces pour réussir ensemble le pari de la sécurité. C’est en tout cas ce qui a expliqué la visite, ce mardi 24 décembre, du Général de division, Jean Baptiste Tine, Haut commandant de la gendarmerie nationale, à la direction générale de la police nationale.



En visite de courtoisie, le directeur de la justice militaire a été cordialement reçu par l’Inspecteur général de police, Ousmane Sy, directeur général de la police nationale, et ses collaborateurs, informe le bureau des relations publiques de la police. Qui renseigne que les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions pour agir ensemble afin de mieux faire face aux défis sécuritaires.



