Sécurité- Matam : Les chefs de village réclament des ralentisseurs sur l’axe Oréfondé-Dabia APS – Des chefs de village ont réclamé, samedi, l’érection de ralentisseurs et autres panneaux de signalisation sur l’axe Oréfondé-Dabia, afin de limiter les accidents.

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Février 2024 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

‘’Nous réclamons des ralentisseurs pour limiter au moins les accidents que nous enregistrons depuis plusieurs années sur cet axe allant de Oréfondé à Dabia, en passant par Agnam et Thilogne. Il n’existe aucun panneau de signalisation sur ce tronçon qui est très mal fait avec un niveau très élevé’’, a dit El Hadji Demba Ndao, le chef de village de Oréfondé.



M. Ndao, par ailleurs président de l’Union des villages du Bosséa pour le développement intervenait à l’occasion d’une conférence de presse tenue à Goly, dans la commune des Agnam en présence de plusieurs chefs de village.



El Hadji Demba Ndao a déploré la qualité de la route, laquelle, selon lui, est aussi à la cause de plusieurs blessures du fait de son niveau élevé. Il a rappelé que des rencontres ont été tenues avec le Sous-préfet et le Commandant de la Gendarmerie de la Brigade des Agnam, mais ‘’jusque-là aucune amélioration n’a été notée’’.



”Nous ne pouvons plus compter le nombre d’animaux domestiques morts devant leurs propriétaires heurtés par des véhicules. Plusieurs personnes ont aussi perdu la vie pour cause d’accidents. A chaque fois, nous réitérons notre demande adressée au Sous-préfet et à la Gendarmerie’’, a fait savoir Samba Touré, représentant le village de Agnam Lidoubé.



M. Touré a lui aussi déploré les pentes surélevées et glissantes de la route qui sont la cause de plusieurs fractures notées chez des personnes âgées.



Les chefs de village ont listé plusieurs cas d’accident mortels survenus sur cet axe. Le dernier en date a causé la mort sur le coup de deux fillettes, heurtées par un véhicule sur le chemin de l’école.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook