Sécurité: Saint-Louis réceptionne son antenne de la Section de recherche (Sr)

La vieille ville de Saint-Louis est dotée d’une antenne de la Section de recherche (Sr) de la gendarmerie nationale. La cérémonie de réception de ces nouveaux locaux a été présidée, ce mardi, par le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, en présence du général de brigade Cheikh Sène, haut commandant en second de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la justice militaire.



Cette unité permettra surtout de renforcer la lutte contre le vol de bétail, le grand banditisme, le trafic de drogue et le terrorisme. « C’est une unité importante dans le cadre du renforcement de la police judiciaire. Ce nouveau cadre permettra dans la célérité de traiter les dossiers. ».



