Sécurité : Un homme belliqueux arrêté pour incendie volontaire, deux autres agresseurs neutralisés Réputé belliqueux, l’ouvrier M. Bâ fait parler de lui aux Parcelles Assainies. Né en Gambie, il a été chassé par son ancien logeur L. Aïdara à cause de son comportement. Il a gardé une haine contre lui tout en mûrissant un plan pour se venger. Deux autres agresseurs ont aussi été neutralisés, pour vol

Les sources du quotidien L’As renseignent que le mis en cause, âgé de 35 ans, n’a rien trouvé de mieux que de revenir au domicile de L. Aïdara pour mettre le feu à son véhicule. Mais il y a eu plus de peur que de mal. N’eût été l’intervention des voisins, le pire allait se produire.



La victime et ses voisins ont réussi à mettre la main sur M. Ba qui tentait de prendre la poudre d’escampette. Mais M. Ba leur a opposé une farouche résistance et il a même blessé avec un couteau l’un de ses poursuivants. Il est conduit à la police où il a reconnu les faits.



Il a été placé en garde à vue et déféré au parquet pour incendie volontaire, violence et voies de fait, détention d’arme et usage d’arme blanche.



Sur un autre volet, le quotidien renseigne aussi que B. Gomis et A. Corréa se reposent actuellement à la citadelle du silence pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d'armes blanches.



Les mis en cause et leurs complices avaient agressé un scootériste au pont de l’émergence. Ils ont tenté de prendre la fuite. Mais B. Gomis et A. Corréa ont été alpagués après une course-poursuite.



Devant les limiers, ils ont déclaré être confondus aux agresseurs car étant présents au mauvais moment et au mauvais endroit. Des allégations réfutées par les témoins de la scène qui ont vu Gomis et Corréa armés de coupe-coupe et de couteau s’en prendre aux gens. Ils sont placés en garde à vue et déférés au parquet.





