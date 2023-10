Sécurité à Thiès: La Brigade de Fandène et l’Etat-major de la compagnie de gendarmerie inaugurés

Une nouvelle brigade de gendarmerie à Fandène (Thiès). Elle a été réceptionnée, hier, par le Ministre des Forces armées, Sidiki Kaba et vise à renforcer le dispositif sécuritaire à Thiès. THIÈS – La commune de Fandène a étrenné, hier, sa brigade de proximité. Venu présider la cérémonie d’inauguration, le Ministre des Forces Armées, Me Sidiki […]

Une nouvelle brigade de gendarmerie à Fandène (Thiès). Elle a été réceptionnée, hier, par le Ministre des Forces armées, Sidiki Kaba et vise à renforcer le dispositif sécuritaire à Thiès.

THIÈS – La commune de Fandène a étrenné, hier, sa brigade de proximité. Venu présider la cérémonie d’inauguration, le Ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, a déclaré que l’implantation de cette brigade de proximité est conforme à la vision politique du président de la République Macky Sall, Chef suprême des Armées, qui a inscrit la sécurité des personnes et des biens au premier rang de ses priorités. Accompagné par le général de corps d’armée, Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, Moussa Fall, le Ministre a souligné que la région de Thiès a connu une urbanisation fulgurante au cours des dix dernières années. Elle est due notamment aux politiques initiées par le gouvernement du Sénégal depuis 2012 et qui visent à décongestionner la région de Dakar par le développement d’un pôle économique dans toutes les régions. Toutefois, l’urbanisation fulgurante de Thiès n’est pas sans modifier la carte sécuritaire.

Devenue porte d’entrée et de sortie de Dakar, Sidiki Kaba a fait noter que Thiès connait la criminalité des grands centres urbains tels que les vols à mains armées, les atteintes à la vie humaine, le trafic de drogue, etc. C’est pourquoi, le commandement de la Gendarmerie nationale a pris en compte ces faits d’insécurité par l’adaptation de son maillage territorial.

Pour Me Sidiki Kaba, l’implantation de nouvelles unités de gendarmerie à Keur Massar, il y a de cela trois semaines, et de la brigade de proximité de Fandène, objet de la présente cérémonie, démontre toute la pertinence de l’action du Haut commandement de la Gendarmerie nationale en vue d’instaurer une sécurité de proximité. La brigade de proximité de Fandène vient renforcer un dispositif sécuritaire déjà bien établi dans la région de Thiès. Elle vise à rapprocher la gendarmerie des populations qui ont légitimement besoin de se sentir en sécurité au quotidien.

… et les locaux de l’état-major de la compagnie de gendarmerie de Thiès

Après Fandène, le Ministre des Forces Armée, Sidiki Kaba s’est rendu à la compagnie de gendarmerie de Thiès pour l’inauguration des nouveaux locaux de l’état-major. Ce nouvel édifice remplace l’ancien bâtiment qui servait d’état-major de compagnie et polarise les 17 brigades de gendarmerie implantées dans les départements de Thiès et de Tivaouane. Me Sidiki Kaba a indiqué que la construction de ce nouveau poste de commandement de la compagnie de gendarmerie révèle toute la pertinence de la politique de défense et de sécurité nationale définie par le président de la République. La gendarmerie nationale, force républicaine, s’est résolument engagée à remplir son contrat opérationnel. Une tâche ardue, selon le Ministre, qu’a mesuré pleinement le Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire dès sa prise de fonction et à laquelle il ne cesse d’apporter des réponses adaptées et efficaces.

L’inauguration du bâtiment confirme l’ambition du Haut-Commandement de la Gendarmerie nationale de faire de la qualité des installations et du cadre de vie les socles de performance du gendarme. Cette nouvelle infrastructure offre de meilleures conditions de vie et de travail aux personnels, mais aussi, de meilleures conditions d’accueil pour le public.

Le Ministre des Forces armées a ajouté que les menaces sécuritaires protéiformes, s’adossant sur plusieurs vecteurs pour prospérer, constituent de sérieuses entraves à la mise en œuvre des politiques de développement. De même, les tensions sociales exacerbées par les incitations à la haine et à la violence à travers les réseaux sociaux prennent des proportions inquiétantes et appellent à une réponse ferme. La montée en puissance de la gendarmerie nationale s’explique alors par le devoir régalien de l’État de garantir à tous ses citoyens une sécurité et une stabilité à même de promouvoir le développement économique et l’épanouissement du capital humain.

Dans son discours de bienvenue, Babacar Diop, maire de la ville de Thiès a noté que la gendarmerie nationale, pilier de notre République, n’est pas simplement une institution. Pour le maire de Thiès, au-delà de ses impressionnantes bottes et de ses chapeaux imposants, c’est le reflet de l’engagement solennel du Sénégal à veiller sur la sécurité, la paix et la sûreté de ses citoyens. M. Diop a dit sa conviction que c’est une force républicaine dédiée au maintien de l’ordre, à la garantie des lois et règlements et au service indéfectible de notre Nation. Pour lui, cette belle rénovation de cet état-major, n’est pas seulement une histoire de peinture fraîche et de nouveaux bureaux. « Elle démontre à la fois notre reconnaissance pour le rôle crucial de la Gendarmerie, mais aussi notre engagement à fournir les meilleures infrastructures et ressources pour faciliter leurs nobles missions », a-t-il salué.

Le maire a défendu que Thiès aspire à être une référence, non seulement en matière d’économie, de propreté et d’innovation, mais également en matière de sécurité. Il a invité à faire de cet évènement un point de départ vers la réalisation d’un Thiès sécurisé, un Thiès où chaque habitant vit en toute quiétude, sachant que la Gendarmerie nationale veille.

Mbaye Sarr DIAKHATE (Correspondant)

Source : https://lesoleil.sn/securite-a-thies-la-brigade-de...