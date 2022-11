Sécurité alimentaire : 20 millions de francs d'appui à 125 ménages vulnérables Thiomby

Cette enveloppe de 20 millions de francs CFA mise à la disposition des autorités municipales va permettre de financer ces ménages vulnérables, à raison de 160 mille francs CFA chacun, a-t-il précisé lors de la cérémonie de lancement de ces opérations à Thiomby.



'’Ces 125 ménages vulnérables ont été ciblés dans 12 des 26 villages de la commune de Thiomby. Après les phases de ciblage, de sélection, de validation et approbation des listes, nous sommes aujourd’hui ici pour lancer les opérations de financement des ménages bénéficiaires’’, a expliqué Guiry Mbaye.



Selon lui, dans le cadre du Plan stratégique multisectoriel de la nutrition (PSMN), l’Etat du Sénégal, à travers le Conseil national de développement de la nutrition (CNDN), a décidé de mettre en œuvre le projet d’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables avec enfants de moins de cinq ans.



Ces financements vont leur permettre de se lancer dans des activités d’élevage de petits ruminants notamment des moutons et des chèvres qu’ils vont ensuite revendre pour pouvoir assurer leur sécurité alimentaire.



‘’Ce projet permet de renforcer l’impact des activités classiques de nutrition en améliorant la disponibilité des produits maraîchers, animaux et agricoles, renforcer la diversification alimentaire et de la consommation de produits d’origine animale dans le cadre des initiatives communautaires’’, a dit M. Mbaye.



Il a estimé qu’il fallait permettre aux bénéficiaires de s’approprier ces projets pour leur pérennisation, alors que 125 autres ménages vulnérables étaient sur la liste d’attente.



Pour Mamadou Diouf, troisième adjoint du maire de la commune de Thiomby, les autorités territoriales ont toujours œuvré pour la prise en charge de la malnutrition des enfants.



‘’Aujourd’hui, nous arrivons dans une phase très importante de ce projet qui menait d’autres activités communautaires au profit des populations en termes de causeries, de sensibilisation, de dépistage de maladies, entre autres’’, a-t-il fait savoir.



D’après M. Diouf plusieurs réunions de restitution communautaire ont été tenues, permettant d’arriver à pouvoir financer ces ménages vulnérables, avec cette ‘’somme extrêmement importante’’..



‘’Nous remercions le sous-préfet de l’arrondissement de Ngothie qui a piloté tout ce processus, du début à la fin, avec la tenue de Comité départemental de développement (CDD) et Comité local de développement (CLD) qui ont permis de pouvoir mettre en œuvre ce programme’’, a indiqué l’élu local.

APS