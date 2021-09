Sécurité dans l’espace Uemoa : La feuille de route de l’accord-cadre de coopération adoptée

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|

Ce projet de feuille de route prend en compte les domaines de coopération identifiés par l’Accord-cadre de coopération, à savoir, « toutes menaces à la sécurité susceptibles de compromettre la stabilité des institutions et la paix sociale ».



Selon le communiqué final, cette feuille de route s'articule autour de plusieurs objectifs, à savoir : renforcer le partage d'information et de renseignements ainsi que la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée dans les zones transfrontalières ; - impliquer la population dans la prévention et la gestion des crises et des conflits ; et - développer des espaces frontaliers de paix et de sécurité.



Au cours de la rencontre, les ministres se sont engagés à renforcer leur coopération à travers l’échange de renseignements et la coordination des actions de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Les ministres n’ont pas manqué de condamner les attaques terroristes dans l’espace Uemoa notamment au Burkina Faso, en Côte-d’Ivoire, au Mali et au Niger. Ils expriment leur solidarité à ces pays.

Adou FAYE





Source : Abidjan, la capitale économique ivoirienne a abrité le 10 septembre dernier, la sixième réunion ministérielle sur la sécurité dans l’espace Uemoa. Au terme de la rencontre, les ministres ont adopté la feuille de route de l’accord-cadre de coopération.Source : https://www.lejecos.com/Securite-dans-l-espace-Uem...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos