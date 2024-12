Sécurité de proximité dans nos quartiers : Bravo, Monsieur le Ministre de l’Intérieur !

Félicitations, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, pour votre récente initiative visant à renforcer la sécurité nationale, par le biais d’un déploiement accru des Assistants à la Sécurité de Proximité (ASP). Cette décision, stratégique et audacieuse, démontre votre volonté de répondre efficacement aux préoccupations des citoyens en matière de sécurité, tout en créant des opportunités économiques pour les jeunes.



Cette approche, qui allie sécurité et développement socio-économique, s’inscrit dans une vision globale de gouvernance inclusive et durable. Elle répond à une problématique cruciale : celle de la sécurité de proximité dans nos quartiers. En tant qu’acteur engagé dans les débats autour de cette question, je suis particulièrement fier de constater que vos efforts convergent avec les réflexions que j’ai partagées dans une contribution publiée le 2 septembre dernier, intitulée : « Une utilisation efficiente des ASP, pourrait régler le problème d’insécurité ».



Dans cet article, j’exposais l’idée que le renforcement des ASP ne se limiterait pas à dissuader les malfaiteurs, mais constituerait également un levier puissant pour la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Je proposais notamment un déploiement massif des ASP dans tous les quartiers, pour non seulement protéger les communautés, mais aussi impliquer activement les citoyens dans la préservation de la paix sociale.



Aujourd’hui, je suis heureux de voir cette vision en voie de concrétisation, grâce à votre leadership. C’est pourquoi, par cette lettre ouverte, je sollicite respectueusement une audience avec vous, afin de partager davantage mes idées et enrichir les actions déjà entreprises. Je suis convaincu que cet échange pourrait non seulement conforter les bases de cette initiative, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives pour sa réussite.



Dans un esprit constructif et patriotique, je reste à votre disposition pour contribuer, à mon humble niveau, à cette noble mission que vous portez avec tant de détermination.



En espérant que ma demande retiendra votre attention, je vous renouvelle mes félicitations et vous assure de mon entière disponibilité à œuvrer pour le bien-être de notre nation.



Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey