Sécurité des leaders: Barthélémy Dias dénonce la posture du Ministre de l’Intérieur

Le député-maire de la ville de Dakar Barthélémy Dias a décrié ce mardi, la posture du Ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome qu’il accuse de viser la sécurité des leaders.



Ainsi, il a déchiré le communiqué de presse du Ministre de l’Intérieur, relatif au port de tenue ou d’attributs dédiés aux forces de défense et de sécurité. «L’arrestation et la mise à l’écart des gardes du corps de Ousmane Sonko a été très bien planifiée. Le cas de Sonko est réglé et maintenant il reste mon cas. Mais ma sécurité, je l’organise moi-même et je m’en charge moi-même. Il faut que le ministre de l’Intérieur sache que ceux qui m’escortent porteront les habits qui sont les habits portés par les hommes de sécurité», a laissé entendre le maire de Dakar.



«On veut priver tous les hommes politiques de leurs éléments de sécurité. Mais à quelle fin ?», s’interroge Barth’.



Barth’a également dénoncé, une volonté manifeste du pouvoir de museler des adversaires politiques et des journalistes critiques.