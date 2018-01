Sécurité publique au Sénégal: les chiffres-clé du ministère de l'Intérieur

Le ministère de l’Intérieur a publié les résultats d’activité sur la sécurité de l’année 2017. Malgré les crimes enregistrés cette année, le rapport renseigne que la criminalité a baissé de 35% entre 2015 et 2017, sur toute l’étendue du territoire.



Le rapport note que 33 419 personnes ont été interpellées dont 302 étrangers. 8.409 individus ont été déférés au parquet en 2017, seuls 291 sont dans un cas de délinquance pathologique ou d’exclusion, soit 3,46%. Seules 5 par arme à feu, 108 armes blanches et 15 coupe-coupe. Pour ce qui est de la typologie des infractions majeures, le ministère de l’Intérieur a enregistré 43 vols à main armée 37 cambriolages, 18 homicides, 56 associations de malfaiteurs et 137 viols sur mineurs.



Opérations



Au cours de l’année 2017, les différentes opérations des forces ont permis de démantelé 79 bandes d’individus dangereux et de serrer 193 malfaiteurs notoires, dont 58 individus spécialisés dans les vols à maison armée avec violence, 40 pour cambriolage, 19 pour homicide, 76 pour association de malfaiteurs. Par ailleurs, 157 personnes ont été interpelées pour atteinte aux bonnes mœurs.



La Direction de la sécurité publique renseigne avoir délivré en 2017, 266 permis de port ou de détention d’arme, sur les 1515 demandes émises.



En sus, les unités opérationnelles de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers sont intervenues pour 1.551 incendies, 7.946 pour accidents de la circulation, occasionnant 12.558 victimes dont 302 corps sans vie.



68 postes officiels 5159 personnels de polices recrutées entre 2012 et 2016



Le rapport souligne que 5159 nouveaux personnels de police et 10 .000 Assistants à la sécurité de proximité (Asp) ont été recrutés dont 3000 utilisés par la police dans ses différentes missions. En perspective, le ministère annonce la création de 15 nouveaux commissariats à Dakar et à l’intérieur du pays.



