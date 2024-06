Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sécurité routière: Le « Jubbanti » en marche génère plus de 90 millions FCfa en un mois Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juin 2024 à 21:03 | | 0 commentaire(s)| La politique tolérance zéro sur la sécurité routière voulu par le nouveau régime offre ses premiers résultats. Au-delà de la réactivité de l’autorité sur la correction de certaines anomalies sur les infrastructures comme le fameux rond point de Gadaye, les sanctions tombent presque immédiatement. Le mois dernier, deux chauffeurs et des apprentis qui s’adonnaient à un jeu de passepasse sur l’autoroute ont été arrêtés. Leurs permis de conduire ont été aussi retirés.

Aujourd’hui encore, la commission de retrait vient de statuer en un temps record, le retrait temporaire des permis des deux chauffeurs, auteurs de l’accident sur l’autoroute à hauteur de Diamniadio. En plus de cette sanction quasi immédiate, une opposition temporaire a été faite sur les cartes grises des véhicules impliqués. Cette mesure supplémentaire interdit de facto, la remise en circulation de ces véhicules pour un délai bien défini.



Sanctions pécuniaires en hausse…



Le ministres des transports, de l’intérieur et des forces armées sont plus qu’engagés à mettre de l’ordre sur la route. Les sanctions financières dans la répression de l’indiscipline et les infractions routières génèrent un peu plus 90 millions francs CFA, rien que pour le mois de Mai 2024.



D'après la source, la forte hausse des contraventions est passée par là. Durant cette période, la Police nationale et la Gendarmerie ont établis 17815 contraventions qui ont permis de mobiliser une recette de 91 887 000 F CFA. Une prouesse qui reflète aussi la volonté des nouvelles autorités de réprimer avec toute la rigueur nécessaire tout actes mettant en danger les usagers de la route.







