Sécurité routière/ Police nationale: Environ 1.836 accidents enregistrés entre janvier et juillet

Au Sénégal, il a été enregistré en l’intervalle de 6 mois, 15 accidents mortels, 655 accidents corporels et 1.166 accidents matériels. Le bilan fait un total de 1.836 entre le mois de janvier et le mois de juillet.



L'information est donnée par le lieutenant El Hadj Malick Niang, commandant de la campagne de circulation du commissariat central de Dakar, lors de la rencontre « share fair » sur la sécurité routière, tenue ce mardi avec l’ensemble des acteurs.



Profitant de cette occasion, le lieutenant Niang lance un appel à la conscience et, au respect du code de conduite aux usagers. Mais aussi, aux piétons qui exercent des comportements, jugés indisciplinés sur la route.



