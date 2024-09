Sécurité routière : Un bus signalé et intercepté à Fatick pour surcharge Un joli coup a été marqué ce weekend dernier pour lutter contre les incivismes et les mauvais comportements qui souvent mènent vers des accident mortels. Pour surcharge, un bus signalé et intercepté dans le département de Fatick.

Selon Jotna Média, Le Ministre des Infrastructures, des transports terrestres et aériens(MITTA) et le ministère des forces armées sont parvenus à intercepter et immobiliser le bus immatriculé AA330, à hauteur Ngouloul Peul, dans le département de Fatick.



Cet acte faite suite à un geste citoyen et responsable d’un des passagers qui a fait un signalement pour surcharge aux forces de sécurité.



Les éléments de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Fatick ont mis à disposition des passagers un autre bus pour les acheminer à destination.



Il est également annoncé la mise en place prochaine d’une plateforme numérique et d’un numéro vert pour faciliter la dénonciation des comportements inappropriés et des problèmes liés aux infrastructures et aux véhicules.



Un grand vers la sécurité routière et la diminution des accidents en série qui ont fait trop de victimes au Sénégal, surtout ces trois dernières années.



