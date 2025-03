Sécurité routière : Vers une transformation du système de permis de conduire

Le ministre des Transports, Yankhoba Diémé, a abordé la problématique de la sécurité routière au Sénégal, un sujet prioritaire pour l’État. Il a révélé qu’une réunion récente a permis de finaliser les États généraux sur la sécurité routière, dont les conclusions, comprenant 25 recommandations, sont désormais entre les mains du Président Diomaye Faye, rapporte "leSoleil-sn".



Invité de l'émission "Point de vue" sur la Rts, le ministre a dénoncé la facilité avec laquelle les permis de conduire sont obtenus dans le pays, comparant la rigueur du processus à l’étranger, avec la situation actuelle au Sénégal. Il a insisté sur la nécessité d’une réforme, notamment par l’instauration du permis à points, la digitalisation du processus et un meilleur encadrement par les auto-écoles.



En plus du permis, le gouvernement prévoit de renforcer les contrôles techniques des véhicules et de mettre en place un programme d’éducation à la citoyenneté routière, en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale, indique la même source.



La vidéo-verbalisation est également envisagée pour renforcer le respect du code de la route, bien que sa mise en œuvre nécessite des mesures pédagogiques et une concertation avec les acteurs concernés.