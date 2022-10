Sécurité routière à Kolda : Vers l’assainissement du secteur du transport de vélo-taxi Le secteur du transport de mototaxis Jakarta va bientôt connaître un grand coup de balai à Kolda. La décision a été prise au cours d’une réunion tenue ce 12 octobre entre la police et les conducteurs de motos Jakarta. Il est surtout question d’assainir ce secteur dans lequel s’activent «plus de 1000 jeunes répartis dans 53 arrêts», selon le président des conducteurs de Jakarata Mamadou Bailo Diallo.

Ce chantier va consister à identifier tous les conducteurs exerçant dans la capitale régionale, afin de les accompagner par la suite pour l’immatriculation de leurs motos, a indiqué le chef de service régional de la sécurité publique.



Selon le Commissaire de police Malick Dieng, il a été noté de nombreux accidents de la circulation, impliquant des acteurs de cette catégorie de transport. L’analyse de la situation a permis de déceler que le non-respect du code de la route constitue la principale cause de ces accidents, a précisé l’officier de police.



S’y ajoute que «le secteur est de plus en plus infiltré par des gens mal intentionnés et des voyous qui ont contribué à ternir l’image de notre corporation», a relevé pour le déplorer le président Diallo.



C’est pourquoi, il trouve salutaire ce chantier qui, dit-il, permettra de renvoyer tous ces bandits de leurs rangs et de restaurer la relation de confiance entre les Jakartamen et la population

Tribune



