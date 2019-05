Sécurité routière: les conditions d’obtention du permis de conduire vont changer Les conditions pour obtenir le permis de conduire vont changer. L’objectif est d’amener plus de sécurité sur les routes, selon Mactar Faye, ancien directeur de la Prévention routière. L’examen de conduite ne se limitera plus au simple créneau. Désormais, le candidat fera un parcours en pleine circulation avec le moniteur, avec des étapes difficiles, comme le démarrage en côte, a-t-il déclaré sur la RFM. Il a également annoncé un programme de suivi post-permis pour les chauffeurs professionnels, qui sera financé par les assureurs et l’Etat. Mactar Faye a aussi demandé le renforcement du contrôle-sanction pour réduire les accidents sur les routes.

