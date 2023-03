Sédhiou : 400 milliards de FCfa pour consolider les réalisations dans la région

Le Conseil présidentiel consacré à Sédhiou a pris, mardi 28 mars, 18 mesures et adopté un Programme d’investissement prioritaire triennal (2023-2025) de 400 milliards de FCfa «cohérent et consensuel», à la satisfaction de toutes les forces vives de la région. De nos envoyés spéciaux à Sédhiou, Abdoulaye DIALLO, Samba DIAMANKA (textes) et Ndèye Seyni SAMB […]

Le Conseil présidentiel consacré à Sédhiou a pris, mardi 28 mars, 18 mesures et adopté un Programme d’investissement prioritaire triennal (2023-2025) de 400 milliards de FCfa «cohérent et consensuel», à la satisfaction de toutes les forces vives de la région.

De nos envoyés spéciaux à Sédhiou, Abdoulaye DIALLO, Samba DIAMANKA (textes) et Ndèye Seyni SAMB (photos)

La démarche a été inclusive et constructive. Le Chef de l’Etat a, dès l’entame de son propos, fait savoir qu’il était d’abord et avant tout venu pour écouter les acteurs territoriaux de la région de Sédhiou afin de prendre en compte leurs préoccupations et chercher à trouver des solutions aux problèmes soulevés. «Ce Conseil présidentiel est donc un fort moment de partage et d’échanges autour des priorités de la région, vos priorités. Je vais attentivement écouter et associer, au besoin, le programme ficelé à la lumière justement des besoins exprimés», a souligné le Président Macky Sall. Il ajoute, toujours dans cette même volonté de trouver un projet cohérent et consensuel : «Je souhaite qu’on puisse partager dans une démarche inclusive et constructive pour créer ensemble les conditions de propulsion de la région dans une nouvelle ère de progrès et de prospérité». Une posture présidentielle vivement applaudie par l’assistance composée d’élus, d’autorités religieuses, coutumières, de membres du secteur privé local, de mouvements de jeunesse et bien évidement de tout le commandement territorial. Tous les secteurs clés de développement ont été pris en charge : infrastructures de désenclavement, agriculture, élevage, pêche, éducation, santé, environnement, emploi, électrification, hydraulique rurale… De riches échanges ont été enregistrés. Et l’enveloppe de 350 milliards de FCfa annoncée par le Ministre des Finances et du Budget pour poursuivre et amplifier les réalisations dans la région a finalement connu une hausse de 50 milliards de FCfa.

Conformément à la volonté du Chef de l’Etat. «Je mesure l’étendue des attentes des populations. Voilà pourquoi je vous demande de rajouter un montant de 50 milliards de FCfa. Ce qui fera 400 milliards de FCfa pour la région», a dit le Président Sall, s’adressant particulièrement au Ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ. En fin de compte, le Programme d’investissement triennal prioritaire (2023-2025) adopté, hier, pour Sédhiou sera articulé autour de trois catégories de projets : infrastructures et services de transports, développement du secteur primaire (agriculture, élevage, pêche) et gouvernance territoriale. Ce montant, précise le Chef de l’Etat, n’inclut pas les investissements privés.

18 mesures prises, amplification des réalisations

Le Chef de l’Etat Macky Sall, qui a listé 18 mesures pour relancer l’économie de Sédhiou (réalisation du pont de Témento, routes, pistes de production, unités de transformation, développement de l’agriculture, électrification, cadre de vie, financement des jeunes et des femmes, entre autres), a indiqué que ce nouveau programme a été concocté pour optimiser la valorisation des potentialités de la région et favoriser un meilleur accès des populations aux équipements essentiels, aux services sociaux de base et au marché. «Avec son riche potentiel pour le développement des cultures pluviales et irriguées, son réseau hydrographique, Sédhiou est appelée à jouer un grand rôle dans la souveraineté alimentaire du Sénégal», a indiqué le Président Sall. Il a engagé son Gouvernement à accélérer et à booster les productions horticoles, forestières, rizicoles, halieutiques, agro-pastorales «dans une optique de création de chaînes de valeur, de promotion de l’industrialisation et de génération de milliers d’emplois pour les jeunes».

Parlant de la jeunesse, atout primordial de la région, le Président de la République dit avoir entendu son message. «Je constate que la jeunesse de Sédhiou veut travailler et ne demande qu’à être appuyée. Voilà pourquoi je vais réunir ici même à Sédhiou tous les outils de financement, de formation et l’ensemble des programmes d’inclusion et d’équité territoriale pour voir comment apporter sans tarder des solutions à vos préoccupations». «La Der, le Pudc, le Puma, le 3Fpt et tous les autres programmes sont appelés à travailler en cohérence afin que les décisions prises soient suivies d’effet immédiat. Et je tiens à ce que les engagements pris soient respectés», a insisté Macky Sall qui a constaté pour s’en féliciter que ces projets ont «remarquablement» imprimé leur marque dans la région. Et ce «bel élan, cette dynamique doivent être renforcés» pour le plus grand bien des populations.

Le Pont de Témento portera le nom de Balla Moussa Daffé

Vieille doléance des populations du Pakao et du Balantacounda, le pont de Témento sera enfin réalisé. C’est le Président de la République qui a donné la bonne nouvelle. «Ce pont est une super priorité. Et il doit être réalisé en toute urgence», a déclaré le Chef de l’Etat, Macky Sall qui dit faire cette annonce pour rassurer les élus, l’administration territoriale et l’ensemble des forces vives de la région. «J’engage le Gouvernement à enclencher très rapidement le processus de construction du pont de Témento qui va complétement désenclaver le département de Goudomp et toute la région de Sédhiou», dit-il, précisant que ce futur ouvrage s’appellera «Pont Balla Moussa Daffé», en hommage à l’ancien député-maire de Sédhiou et plusieurs fois Ministre sous le régime socialiste.

MACKY SALL À L’INAUGURATION DU PONT FAMARA IBRAHIMA SAGNA DE MARSASSOUM

« Je veux que l’ouvrage porte l’image de la considération que j’ai pour la région»

Le Président de la République, Macky Sall, a inauguré, hier, le pont de Marsassoum qui porte le nom de Famara Ibrahima Sagna. Un bijou qui va désenclaver cette partie Sud du Sénégal et permettre le trafic rapide des personnes et des biens.

À Marsassoum, c’est la joie et la grande ambiance. Cette commune, qui a bénéficié du Promovilles avec des changements opérés sur la ville, a accueilli en grande pompe, hier, le Chef de l’Etat venu inaugurer le pont qui porte le nom de Famara Ibrahima Sagna, l’ancien Président du Conseil économique et social sous le régime du Président Diouf. Avant l’arrivée du Président Sall, la ville était déjà en effervescence. Tout le long de la route jusqu’à l’entrée de Marsassoum, une foule compacte occupait les lieux. Macky a fait son apparition dans la ville à 17 heures. Il a été ainsi accueilli par des sympathisants et militants. Comme avant-hier à Sédhiou, les responsables politiques de Marsassoum ont également déployé de gros moyens pour une forte mobilisation à travers une belle animation culturelle. Aussitôt arrivé sur les lieux, le Chef de l’Etat est descendu de son véhicule, bras levés et saluant la foule nombreuse avant de se diriger vers le pont. Ce fut un moment historique. Il marche sur le pont qui est construit sur le fleuve Soungrougrou séparant Marsassoum et le village de Diébang, situé sur l’autre rive. Le pont s’étend sur un linéaire de 484 mètres pour 5,5 km de routes de raccordement revêtues. Après avoir coupé le rideau en faisant un petit tour pour inspecter le joli travail d’un coût de 20 milliards de FCfa, le Chef de l’Etat s’est dit réjoui de l’accueil chaleureux réservé par les populations de Marsassoum. «Je suis ravi de venir ici, à votre rencontre, pour joindre l’utile à l’agréable, avant de procéder, jeudi à Goudomp, au lancement des projets de la boucle du Pakao ; du projet de Promovilles et de la Maison de jeunesse et de la citoyenneté», a déclaré le Président Sall sous les cris de joie du public. Le Chef de l’Etat souligne qu’il a une grande considération pour cette partie de la Moyenne Casamance qui souffre de son enclavement. Il a rappelé que Marsassoum est une terre d’érudits, de grandes personnalités comme Famara Ibrahima Sagna, Assane Seck dont l’Université de Ziguinchor porte le nom. Il indique que ce pont est un soulagement pour les populations et va désenclaver la zone. Les populations souffraient pour se déplacer à Ziguinchor. Le pont a absorbé ainsi 50 km pour un trafic plus rapide entre Marsassoum et Ziguinchor en une demi-heure.

Un symbole «de mon respect pour la région de Sédhiou»

Au meeting tenu sur l’esplanade de la ville de Marsassoum après l’inauguration du pont, le Président Sall indique qu’avec la construction de ce joyau, l’Etat du Sénégal vient de satisfaire une doléance vieille de plusieurs décennies et vient ainsi de soulager les populations en mettant fin à l’isolement et aux nombreuses difficultés liées à la traversée du fleuve Sougrougrou. «Nous redonnons de la vitalité à cette région de Sédhiou pour qu’elle puisse valoriser son riche potentiel. Telle a été notre vision, notre ambition. Je voulais que ce pont soit moderne et qu’il soit à l’image du respect et de la considération que j’ai pour la région de Sédhiou et pour ses dignes populations», a-t-il lancé devant une foule surexcitée, heureuse de voir la zone désenclavée. Il a souligné que le pont facilitera la libre circulation des personnes et des biens 24h/24 et à toute saison dans les meilleures conditions, dans le confort et la sécurité. Ce pont sera un trait d’union, un lieu de commerce, a-t-il martelé. «C’est pour toutes ces raisons symboliques que j’ai donné au pont le nom de Famara Ibrahima Sagna qui a été un homme d’Etat exceptionnel et qui a marqué plusieurs générations de Sénégalais. C’est la symbiose du Sénégal que nous aimons. Je l’ai fait pour rendre hommage à un digne fils du pays. J’ai souhaité honorer toute la Casamance à travers ce geste», a-t-il dit comme hommage à un commis de l’Etat. Le Ministre Annette Seck, fille de feu Assane Seck, s’est réjouie de ces belles réalisations du Président de la République dans cette partie Sud du pays qui en avait besoin pour redynamiser son économie. Une région très riche mais qui perdait sa production à cause de son enclavement. C’est dans la même lancée qu’a abondé le maire de Marsassoum, Sény Mandiang. «Ce pont permet de désenclaver notre commune et toute la Casamance. Il nous permettra de relancer nos activités économiques et écouler le plus rapidement possible nos produits halieutiques et agricoles. Macky Sall vient de régler une vieille doléance des populations de la Casamance», s’est réjoui l’édile de la ville de Marsassoum.

VILLE DE SÉDHIOU

L’Onas annonce un système d’évacuation des eaux usées

Après avoir réalisé des ouvrages d’assainissement qui ont épargné beaucoup de ménages de Sédhiou des inondations, l’Office national d’assainissement du Sénégal (Onas) annonce la construction d’un système d’évacuation des eaux usées dans la commune.

Mansacounda, Santassou, Kabeumb et Moricounda, tous ces quartiers de la commune de Sédhiou ont été protégés et épargnés des inondations grâce aux ouvrages réalisés par l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas). Ouvrages qui font aujourd’hui la fierté de tous les habitants de la capitale du Pakao. En effet, l’Onas a construit un canal d’une longueur de 3,5 km dans ces quartiers situés sur des pentes, les protégeant donc contre les ravinements provoqués par les eaux de ruissellement. «Maintenant, après les pluies, les eaux ruissellent vers le fleuve grâce aux canalisations construites. Les artères principales ont un système de drainage, cela a été d’une grande utilité», a déclaré Daouda Diémé. Cet enseignant qui sert au Centre de formation de Sédhiou affirme qu’avant cette canalisation, il y avait, par endroits, dans les zones basses, des contraintes d’évacuation des eaux pluviales. Poussant les habitants des quartiers de Montagne Rouge, Dembaya, à formuler une demande d’extension. Les ouvrages d’assainissement ainsi réalisés véhiculent le principe d’équité en matière de répartition des infrastructures de base. Pour l’histoire, avant 2012, Sédhiou, ville historique, n’avait pas d’ouvrages d’assainissement. Le coût global des investissements pour les ouvrages déjà réceptionnés s’élève à 1.207.971.310 FCfa. «Aujourd’hui, les eaux n’envahissent plus les maisons. Elles sont stabilisées. Le canal en cours de construction aux abords du cimetière va protéger les sépultures. Les ruissellements avaient créé des ravinements dans le cimetière», avance Youssouph Mané, le coordonnateur de l’Inspection médicale des écoles à l’Inspection d’académie de la région de Sédhiou. En plus de la perspective de la densification du réseau d’évacuation des eaux pluviales, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, à travers l’Onas, a projeté de construire un système de gestion des eaux usées. C’est ainsi qu’il a été décidé de réaliser 45 km de réseau de collecte des eaux usées, le raccordement de 3.500 ménages, la construction d’une station de pompage, d’une station d’épuration de lagunage de 2.000 m3/jour, d’une station de traitement des boues de vidange de 40 m3/jour ainsi que la reprise d’une voirie de 45.00 m2. Les travaux d’assainissement des eaux usées d’un coût de 3.889.022.873 FCfa.

Goudomp et Bounkiling pris en compte

En plus de Sédhiou, les deux autres départements seront aussi dotés d’ouvrages d’assainissement. Il s’agit de Goudomp et de Bounkiling. Pour la première collectivité territoriale, il est prévu une enveloppe de 2.227.111.164 FCfa pour la réhabilitation de 4,233 km de canaux de drainage des eaux pluviales, 1,109 km de canaux de drainage des eaux pluviales, l’aménagement de 68 regards de visite et de 4 exutoires. Pour ce qui concerne les travaux de drainage des eaux usées évalués à 681.617.834 FCfa, il a été retenu la construction d’une station de traitement de boues de vidange de 20m3/jour, de 20 édicules dans les établissements scolaires, de 1000 toilettes à chasse manuelle (Tmc), de 500 fosses septiques, 500 puisards, 1000 bacs à laver avec puisards et 1500 dispositifs de lavage des mains. Le département de Bounkiling aura aussi son lot d’ouvrages d’assainissement. Le plan directeur d’assainissement de cette commune se chiffre à 100 millions de FCfa.

ANSOU SANÉ, DG DE L’ANRAC

«Un grand espoir renaît avec ce Conseil présidentiel»

Le Chef de l’Etat a fait de la paix, du désenclavement et des infrastructures de base des leviers de son programme de développement en Casamance. Et pour le Directeur de l’Anrac, Ansou Sané, le Conseil présidentiel de Sédhiou va impulser une nouvelle dynamique dans la prise en charge des besoins de la région.

Le Directeur général de l’Agence nationale pour la relance des activités socioéconomiques en Casamance (Anrac) a pris part, hier, au Conseil présidentiel de développement territorial consacré à la région de Sédhiou. Ansou Sané en a profité pour partager quelques chiffres : 14 250 personnes, soit près 1 500 ménages, dit-il, ont eu à bénéficier du programme spécial organisé, encadré et soutenu par l’Anrac sur instruction du Chef de l’Etat Macky Sall. À son avis, un retour adéquat nécessite la mise en place d’infrastructures adaptées pour pouvoir les accueillir : habitats, écoles, puits, postes de santé, entre autres. «Et pour dire vrai, il a fallu l’implication personnelle du Chef de l’Etat pour rendre effectif ce retour qui a mobilisé plusieurs Ong et projets et programmes de l’Etat», a souligné le Directeur général de l’Anrac. Et à cet effet, Ansou Sané soutient que Macky Sall a une relation affective avec les populations de la Casamance. Cette affection, dit-il, s’explique par le fait qu’il a su prendre en compte les véritables préoccupations des populations. «Une zone qui a été minée par un conflit qui a duré plus de 40 ans et qui a impacté le tissu industriel, social, relationnel de cette région, il faut un Chef de l’Etat comme Macky Sall pour la redonner espoir et jeter les bases du développement», ajoute Ansou Sané qui a salué tous les efforts déployés par le Président de la République et son Gouvernement pour désenclaver la région naturelle de la Casamance. Une région comme Sédhiou, jadis «gros village», dit-il, a aujourd’hui complètement changé du fait de l’impact de ces investissements dans le domaine des infrastructures et de la santé. Pour le Directeur général de l’Arnac, les populations de la Casamance peuvent entamer, avec le Chef de l’Etat, d’autres espoirs pour amorcer le désenclavement interne de la localité et faciliter l’écoulement des produits.

«Sédhiou est la première région productrice d’anacarde, la deuxième en banane et en riz pluvial. Mais c’est autant de potentialités qui ne peuvent pas être écoulées du fait des difficultés dues à l’existence d’unités de transformation. C’est pourquoi nous pensons qu’avec ce Conseil présidentiel de développement de Sédhiou, renaît un grand espoir. Cette rencontre va amorcer une nouvelle dynamique qui prendra en charge ce besoin vital de transformation des produits», a souhaité M. Sané qui compte sur le Chef de l’Etat dont l’ambition pour la Casamance est claire : faire de cette région une zone très riche économiquement et dans tous les domaines.

Source : https://lesoleil.sn/sedhiou-400-milliards-de-fcfa-...