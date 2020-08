Sédhiou: 84 kg de cannabis saisis à la berge du fleuve de Karantaba

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 18:40 | | 0 commentaire(s)|

Les éléments de la Brigade régionale de stupéfiants (Brs) de Sédhiou de la Direction de l’office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis) ont saisi 84 kilogrammes de cannabis à la berge du fleuve de Karantaba.



La prise a été opérée, dans la nuit du 23 au 24 août 2020. Ce, dans le cadre de leurs missions régaliennes de lutte contre la drogue et le crime organisé, note le Bureau des relations publiques (Brp) de la police nationale.



Ainsi, les trafiquants ont pris la fuite, laissant derrière elles, la cargaison et les trois motocyclettes utilisées pour le transport.



Toutefois, rassure la police, les motos et la drogue sont consignées aux fins de scellé et les investigations sont en cours en vue d’appréhender les auteurs de ce trafic.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos