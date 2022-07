Sédhiou / Bac 2022: 4599 candidats à Sédhiou, dont 391 en séries S, en quête du sésame pour l'université

Ce sont au total 4599 candidats toutes séries confondues qui passent les épreuves du baccalauréat général à partir de ce jeudi 14 juillet 2022 dans la région de Sédhiou.



Il s'agit de 2662 garçons et 1937 filles.



Les séries littéraires se taillent la part du lion avec 91.45% des candidats ainsi répartis: 1835 en L' , 2320 en L2, 11 en L.A et 22 en L. arabe.



Les séries scientifiques, en progression rampante, viennent loin derrière avec 391 candidats répartis comme suit: S2 : 385 et 6 en S1. Soit 8.50%. Ces candidats sont répartis dans 19 centres principaux dont 3 secondaires.