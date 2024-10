Sédhiou : Cheikh Tidiane Dièye annonce la réhabilitation du pont de Diop-Counda

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé vendredi à Sédhiou (sud), la réhabilitation d’ici fin octobre du pont Diop-Counda, sur le fleuve Casamance qui s’est effondré récemment, à la suite des fortes pluies enregistrées dans cette région.



“La réhabilitation du pont de Diop-Counda est une priorité absolue, et nous nous engageons à réaliser cet ouvrage d’ici fin octobre,” a-t-il affirmé lors d’une visite à Sédhiou pour s’enquérir de la situation de cette digue de franchissement construit en 1998 par le défunt marabout Cheikh Alioune Souané.



Cheikh Tidiane Dièye a rencontré les habitants des villages impactés par l’affaissement de ce pont qui lui ont exprimé leurs préoccupations relatives à l’accès limité aux services essentiels tels que les soins de santé, l’éducation et les marchés locaux.



Le ministre a assuré aux habitants que des mesures urgentes seront prises pour rétablir la connexion entre les villages.



”Nous comprenons l’importance de cette infrastructure pour la vie quotidienne des habitants. Nous nous engageons à rétablir cette liaison vitale dans les plus brefs délais”, a promis Cheikh Tidiane Dièye.



Des équipes seront déployées immédiatement pour des études techniques et vont commencer les travaux de reconstruction du pont, a-t-il dit.



Le ministre a également indiqué que son collègue en charge des Infrastructures, Malick Ndiaye, à travers l’AGEROUTE (l’Agence de gestion des routes), a pris l’engagement, sur instruction du président de la République et du Premier ministre, de ”réaliser cet ouvrage dans un délai d’un mois”.



M. Dièye estime que le gouvernement du Sénégal ne peut pas laisser toute une communauté souffrir d’un problème de circulation aussi crucial sur son territoire national.



En attendant, a-t-il avancé, toutes les mesures possibles seront prises pour soulager et faciliter la circulation des personnes et des marchandises.



Il a insisté sur la nécessité de collaborer étroitement avec les autorités locales pour trouver les meilleures solutions temporaires.



Le ministre a rappelé la vision du chef de l’Etat qui incarne un gouvernement de proximité, exhortant les autorités étatiques à être toujours aux côtés des populations.



Aps