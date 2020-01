Sédhiou : Cinq membres d'une même famille arrêtés pour vol de bétail

La Brigade de gendarmerie de Sédhiou a interpellé, samedi dernier, cinq (5) individus pour vol de bétail. Membres d'une même famille, Mamoudou, Malang, Bouba, Pape et Emmanuel sont gardés à vue.



Ce, suite à une plainte du propriétaire du troupeau de bovins, le vieux "Bourama Ndiaye Talto". Ils sont poursuivis pour "association de malfaiteurs et de vol portant sur le bétail.



D'après le récit du journal Le Quotidien, tout est parti d'un message d'alerte d'un élément très actif du comité de vigilance contre le vol de bétail dans l'extrême ouest de la commune de Koussy.



Ayant constaté la disparition d'un veau dans son troupeau jeudi après-midi, Demba Boiro, un éleveur du village de Kouynala, s'est lancé à sa recherche. Après des heures de marche et de prospection dans les broussailles, le berger tombe sur une piste empruntée par l'animal.



Celle-ci mène à Mendycounda, une famille du village de Talto. Au bout de son circuit, il fait une découverte ahurissante : "Des abats frais, des traces de sang au sol et sur la clôture de Mendycounda, faite en palissade de bambou, sont visibles partout".



Après les constats, les pandores de la Brigade de Sédhiou ont ouvert une enquête et convoqué les principaux suspects. Malgré leurs dénégations, les quatre frères et leur neveu Emmanuel sont placés en garde à vue.

