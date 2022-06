Sédhiou / Corvée quotidienne d’eau d'une qualité douteuse à Koussawor : Le mini forage de Mouhamed Diaïté met fin à la galère ! Avec la mise en service d’un mini forage gracieusement offert par le président du Conseil départemental de Bounkiling, les populations de Koussawor, dans la commune de Diaroumé, tournent la page sombre des longues corvées d’eau dans les puits traditionnels. En attendant un ouvrage de plus grande capacité de réserve, le président Mouhamed Diaïté réaffirme son engagement à servir avec loyauté les communautés de sa collectivité territoriale, autant que possible.

Après bien des années de corvées quotidiennes d’eau de qualité douteuse, le village de Koussawor, dans la commune rurale de Diaroumé, s’alimente désormais à partir d’un mini forage. L’ouvrage, d’une valeur de dix millions de francs Cfa, leur est gracieusement offert par le président du Conseil départemental de Bounkiling, en réponse à la forte demande sociale des populations, a indiqué le président Mouhamed Diaïté.



«Il s’agit d’une nécessité impérieuse parce qu’ici, l’accès à une eau potable est très difficile. Raison pour laquelle nous avons décidé d’installer ici, à Koussawor, ce mini forage pour assouvir la forte demande sociale en eau de qualité. Ce mini forage ne sert que le village de Koussawor et le périmètre maraîcher de Koussawor, avec quelques bornes-fontaines à travers le village, notamment dans les écoles et la mosquée».



Accompagné par une forte délégation à l’occasion de la réception de ce mini forage, jeudi, Mouhamed Diaïté a révélé, dans ce même sillage, que l’option initiale était d’y implanter un forage de grande capacité. Mais le chantier peine à prendre forme.



« Le projet initial devrait alimenter au moins une bonne vingtaine de villages. Nous avons négocié le financement qui est déjà acquis mais, depuis deux ans, nous n’avons pas encore vu le début de réalisation. Nous encourageons les partenaires français et l’entreprise qui nous accompagne et également le Conseil régional de la nouvelle Aquitaine. Voilà pourquoi nous avons pris, sur nous, l’initiative de construire ce mini forage », a précisé M. Diaïté.



Les bénéficiaires et notamment les femmes, expriment leur entière satisfaction, par la voix de Bineta Kanté. « Auparavant, nous partions chercher de l’eau dans les lointains puits traditionnels, avec des risques de contamination et de chute dans ces profonds puits. Nous remercions beaucoup le président Mouhamed Diaïté et sa délégation et nous lui serons reconnaissants à l’occasion ».



Aussi bien pour l’accès à une eau potable que d’autres services sociaux de base, le président du Conseil départemental de Bounkiling, Mouhamed Diaïté, a réaffirmé son attachement à ce terroir du Sonkodou et du Fogny, par la satisfaction, à chaque fois que possible, des besoins prioritaires et fonctionnels des populations rurales.













Sud Quotidien



