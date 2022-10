Sédhiou : Dr. Annette Seck Ndiaye rassure les Sénégalais de l’Extérieur

C’est le tout premier retour au bercail depuis sa nomination le 19 septembre dernier comme ministre en charge des Sénégalais de l’Extérieur. Dr. Annette Seck Ndiaye a été d’abord accueillie, vendredi, avec tambours et trompettes à Sédhiou comme dans son fief de Marsassoum, en plein cœur du Diassing. Le lendemain samedi, elle a animé une rencontre de partage sur ses missions au service de la République, notamment en ce qui concerne les Sénégalais de l’Extérieur.



« On se doit d’abord de s’imprégner des dossiers mais également, de donner du meilleur de soi-même pour prendre en charge les préoccupations de cette frange de la population qui, je le rappelle, sont des Sénégalais à part entière. Je suis une femme de défi et avec l’aide de Dieu, je ferai le maximum car, le chef de l’Etat, Macky Sall nous engage aux résultats sur la base de notre capital d’expérience », déclare-t-elle.



A Sédhiou où le champ politique reste profondément divisé, Dr. Annette Seck Ndiaye dit continuer à rassembler. « Je continuerai à rassembler, à jouer le rôle fédérateur que j’ai toujours joué quand je suis entrée en politique dans ce département de Sédhiou. J’ai trouvé des responsables politiques très engagés mais qui sont, malheureusement, souvent divisés », regrette-t-elle.



Et ce n’est que sur ce levier de l’unité que se fera le développement de la région de Sédhiou, a fait observer le ministre en charge des Sénégalais de l’Extérieur auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et présidente du Conseil départemental de Sédhiou. « Je voudrais lancer un appel à tous mes frères et sœurs de la coalition Benno Bokk Yakaar à l’unité pour prendre en charge les préoccupations des populations de Sédhiou. C’est de porter le plaidoyer en vue du développement durable, le mieux-être, les besoins sociaux de base et dans une démarche d’équité et d’égalité. Je compte ici sur des doyens comme le professeur Balla Moussa Daffé, les élus, les jeunes et les femmes sans exclusive », a ainsi insisté Dr. Annette Seck Ndiaye, par ailleurs, Directrice générale de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA).



Dr. Annette Seck Ndiaye a rendu visite aux acteurs culturels de Sédhiou, en plein rituel de sortie des circoncis, avant de s’ébranler en direction du foyer religieux de Madina Souané, à l’occasion de leur Gamou célébrant la nuit du Prophète Seydina Mohamed (PSL), dernière étape de sa tournée.













Sud Quotidien