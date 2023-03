Sedhiou : Grâce à des gourdins et des câbles, le Maire Malang Sény Faty fait échec aux « manifestants-pillards» Il s’en est fallu de très peu, vendredi 17 mars, pour que les élèves manifestants infiltrés par quelques acteurs politiques, ne mettent le feu à la mairie de Médina Wandifa comme ce fut le cas en mars 2021. Le maire et son équipe qui avaient pris les précautions, ont réussi à les repousser au moyen de gourdins et de câbles. Au même moment, les élèves de la commune de Sédhiou tout aussi infiltrés selon le proviseur du lycée Ibou Diallo, ont délogé leurs camarades de la ville.

Sitôt après avoir repoussé les élèves manifestants avec l’appui de son équipe, le maire de la commune de Médina Wandifa a fait face à la presse pour dénoncer l’acharnement dont il dit faire l’objet : « je tiens dans un premier temps à préciser que ce qui s’est passé ici en 2021 en termes de saccages ne se reproduira plus jamais aussi longtemps que je resterai maire de cette commune de Médina Wandifa, ou tout au moins, ils marcheront sur mon cadavre. Nous n’allons plus regarder les gens malveillants détruire les biens de la communauté », a déclaré Malang Sény Faty.



En souvenir des événements de mars 2021, l’édile de cette commune du Nord de Sédhiou rappelle que « sous le prétexte d’un mouvement d’écoliers, des gens loin du champ scolaire se sont permis de mettre du feu à la mairie en détruisant par voie d’incendie l’état civil, du feu à mon domicile et à mon école privée. Nous n’avons même pas fini de reconstituer notre état civil que des gens versent dans un projet de destruction du peu qu’on a glané. Quand est-ce qu’on va décoller ? On n’attendra personne pour nous défendre » dit-il.



Des soubassements politiques et de la haine gratuite !



Le maire de Médina Wandifa ne passe pas par quatre chemins pour dénoncer l’infiltration des politiques pour chercher à pourrir sa vie.



« Les élèves ont leur droit de faire grève mais cela ne les autorise point à s’en prendre aux institutions publiques et aux biens d’autrui. En ma qualité de maire et donc de premier policier de la ville, je m’engage à organiser la sécurité de ma cité. A Médina Wandifa, cela ne fait plus de doute, les jeunes sont engagés derrière le maire à accompagner ses initiatives de développement, je l’assure ».



Le maire Malang Sény Faty par ailleurs président du conseil d’administration du Service national des mines et de la géologie reste catégorique : « il y’a des gens qui manipulent ces élèves et les infiltrent pour organiser ces casses. C’est le lieu de sensibiliser et d’avertir les chefs d’établissements pour qu’ils veillent sur leur personnel et les élèves aussi ».



La sécurité de proximité est une urgence, selon l’édile de Wandifa

Face à la récurrence des manifestations violentes, le premier magistrat de cette commune relève ce qui suit : « j’invite l’Etat à continuer de veiller sur la sécurité des personnes et des biens dans cette commune qui est à cheval sur trois Etats avec une position carrefour et un poids démographique qui méritent une attention toute particulière. Nous sollicitons un poste de sécurité ici à Médina Wandifa ou à défaut, nous pouvons provisoirement disposer d’une unité de surveillance pour parer à toute manifestation violente de ce genre. Sinon, cela va nous pousser à organiser notre propre défense car on ne se laissera pas tuer par des gens opportunistes et égoïstes » insiste-t-il.



Les collèges et lycées de la commune de Sedhiou délogés



Cela se mijotait depuis le jour du procès de l’opposant Ousmane Sonko, avant-hier jeudi 16 mars, avec des velléités de perturbations des enseignements/apprentissages.

« Des gens encagoulés ont infiltré les élèves et escaladé les murs pour déloger les élèves. Au début, nous avons tenté de les repousser mais face à une foule qui grossissait, nous avons trouvé sage de les libérer avant que des dommages importants ne soient commis sur nous. Selon nos informations, ces gens masqués sont des acteurs politiques qui veulent créer des troubles relativement à l’affaire Ousmane Sonko. On doit vraiment tenir l’espace scolaire loin de ces scenarii politiques », a souligné pour sa part Mamadou Mané, le proviseur du lycée Ibou Diallo de Sédhiou.

Aux dernières nouvelles, quelque trois instigateurs auraient été appréhendés par la gendarmerie de Bounkiling.

Sud Quotidien



