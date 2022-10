Sédhiou : Le maire Abdoulaye Diop a remis une 4x4 double cabine neuve à l’Imam Ratib Les chefs religieux, guides religieux et les imams de la région de Sédhiou, ont organisé ce matin, une journée de récital de coran pour le chef de l’Etat et le maire de Sédhiou, Abdoulaye Diop. Le maire a profité de cette rencontre, pour remettre à l’Imam Ratib, au nom du chef de l’Etat, une 4x4 double cabine neuve.

Une marée humaine a accueilli le maréchal de la ville. Une caravane à été organisée, dont la foule avec un long cortège, a sillonné toutes les différentes artères de la commune de Sédhiou, avant de tenir un meeting à la terrasse de Sédhiou.



Avant, l’imam ratib a remercié Abdoulaye Diop et Macky Sall pour le véhicule. Et, a rappelé que le grand-père du maire de Sédhiou, fut le premier imam de Sédhiou. Et, il a salué les grandes réalisations avec l’ère Abdoulaye et Macky Sall. Selon lui, Macky Sall a changé le visage de Sédhiou.



Ainsi, le maire de Médina Wandifa, parlant au nom de tous les maires du département de Bounkiling et appelant à l unité, déclare qu’Abdoulaye Diop est le numéro un de la région. Chérif Cissé, le maire porte parole des maires du département de Sédhiou et de la région de Sédhiou, a salué l’unité autour d’Abdoulaye Diop, tout en saluant la grande mobilisation.



Abdoulaye Diop a insisté sur l’unité entre tous les responsables de BBY de la région de Sédhiou. Et, revenant sur les réalisations des routes, de l éclairage public avec les 500 lampadaires, les canalisations, l’hôpital régional, entre autres, il a remercié le collectif des maires de la région de Sédhiou. Abdoulaye Diop a également remercié le Président Macky Sall, le comité d'organisation du meeting.



Par rapport à l électrification du Pakao, il avance que depuis l’indépendance, toutes les communes étaient sans électricité. C’est sous Macky Sall qu’elles ont été électrifiées. Il promet que l’extension sera faite dans tous les villages.



Par ailleurs, Abdoulaye Diop a annoncé la construction de 5 autres kilomètres de pavés pour la commune de Sédhiou, après une première phase de 10 kilomètres. Il a aussi déclaré que la deuxième phase de la construction de boucle du Boudie va démarrer et d’ailleurs, le ministre des transports et infrastructures sera à Sédhiou pour un démarrage effectif.



A retenir que l'activité était pour un sargal spécial des populations en faveur du maire de Sédhiou, Abdoulaye Diop, DG du COSEC, ancien ministre de la Culture et de la Communication.













