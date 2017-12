Sédhiou : Les populations "brûlent" l'OFNAC Les habitants de Sédhiou continuent de ruminer leur colère suscitée par le rapport de l’OFNAC sur l’étude de la perception de la corruption. L’étude avait rapporté que Sédhiou est la 2e ville du Sénégal la plus corrompue.

Des propos loin de convaincre dans la capitale du Pakao, comme me souligne Boubacar Gano, coordonnateur de la Raddho. «Nous sommes très déçus ; on se demande quel a été le baromètre qui a poussé ces experts de l’Ofnac à dire que Sédhiou est la 2e ville la plus corrompue. Je ne vois pas des activités qui se sont développées au point de nous amener à ce point. Ce n’est pas possible», a-t-il dit. Abondant dans le même sens, Dr Sadia Faty, du Cese, fils de Bounkiling ajoute : «ça cause problème. On ne peut pas accepter un tel résultat si nous n’avons pas les instruments qui ont servi à donner la mesure».

Du côté de la jeunesse, on est loin d’admettre une telle étude, estimant que l’essentiel est ailleurs. « Ils n’ont qu’à arrêter de nous causer tout le temps des préjudices. Aujourd’hui, les préoccupations des habitats de Sédhiou ne se trouvent pas à ce niveau. Ses préoccupations, c’est l’achèvement des chantiers en cours, d’avoir une bonne politique d’accompagnement par rapport à l’emploi des jeunes… c’est aussi le relèvement du plateau médical», a dit Amadou Lèye Conté, président du Conseil communal de la jeunesse de Sédhiou.

L’OFNAC soutient avoir réalisé cette étude entre le25 mai et le 20 juillet 2017 qui lui sert de base pour mieux jouer son rôle de vigile. Selon sud Fm, ils sont nombreux à sédhiou à demander à Seynabou Ndiaye Diakhaté de revoir la copie de son équipe.

