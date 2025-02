Sédhiou/ Renforcement des initiatives de paix et de résilience en Casamance : Cheikh Mamina Ould C. Chamsidine Aïdara et El Hadji Sidya Dramé lancent le défi

Le khalife général de Darou Khaïry en basse Casamance était l’hôte, hier, de Cheikh El Hadji Sidya Dramé, khalife général de Ndiama Pakao, président des Oulémas Mandingue du Sénégal et Excellence Ambassadeur pour la paix universelle. Cheick Mamina Ould Cheick Chamsidine Aïdara était porteur d’un message d’encouragement adressé à El Hadji Sidya Dramé, pour son engagement dans l’éducation religieuse et le culte de l’autosuffisance alimentaire, citant le modèle de son foyer de retraite spirituelle de Oumoul Quraah, rapporte "Sud Quotidien".



D'aprés le journal, Chérif Chamsidine Dino Kébading Aïdara, le porte-parole de la famille de Chérif Cheikh Chamsidine Aïdara, a fait savoir que « cette visite s’inscrit dans le raffermissement des relations entre les familles religieuses, mais surtout vise à promouvoir l’enseignement religieux, la paix notamment en Casamance et partout au Sénégal et dans la sous-région et aussi l’agriculture, en vue d’une autosuffisance alimentaire ».



« Nous venons de la région de Kolda et avons également porté ce même discours. Et ce que nous avons constaté chez El Hadji Sidya Dramé, c’est la qualité de l’enseignement du Coran, avec un nombre impressionnant de talibés, l’immensité de sa mosquée et l’étendue de ces champs à Oumoul Qurah. El Hadji Sidya est vraiment un modèle achevé de guide engagé », soutient Chérif Chamsidine Dino Kébading Aïdara, le porte-parole de la famille de Chérif Cheikh Chamsidine Aïdara.



Il est d’avis que la résilience est vraiment possible, si les citoyens y croient. « je suis sûr que si beaucoup de guides religieux et de simples citoyens comprennent cet engagement et ce retour à la terre, nos foyers et terroirs seraient autosuffisants. Il n’est plus question de dépendre des aléas du commerce alors que le potentiel est là chez nous, à nos portes », dit-il avec fermeté.



Pour sa part, Cheikh El Hadji Sidya Dramé a magnifié cette visite de la famille Aïdara de Darou Khaïry et réaffirmé son engagement à promouvoir le développement par l’agriculture et la paix partout dans le monde, surtout ici, en Casamance. « C’est la descendance de la famille du Prophète Mohamed qui est venue nous rendre visite, nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire, notamment l’enseignement du Coran et l’agriculture. L’Afrique ne saurait se développer aussi longtemps que nous dépendons de l’étranger. Ce que nous consommons est produit par d’autres, alors que c’est disponible chez nous. Nous avons aussi prié pour la paix au Sénégal », a-t-il déclaré.



L’affluence était grande et les deux guides religieux ont promis de se retrouver bien plus souvent, pour renforcer la collaboration entre les différentes familles religieuses du Sénégal, indique "Sud Quotidien".