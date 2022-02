Sédhiou : Sadia Mandiang, maire Bby de Diambaty décède une semaine après son installation C’est une nouvelle triste et inattendue qui tombe ! Installé, mercredi 16 février dernier, dans ses fonctions de maire de Diambaty, une commune située dans le département de Bounkiling, région de Sédhiou, Sadia Mandiang n’est plus.

Le nouveau maire fraîchement élu et installé dans la commune de Diambaty dans le département de Bounkiling, n'est plus.



GFM qui partage l’information, souligne que le défunt a été installé après une brillante élection à l'issue du scrutin du 23 janvier dernier.



Ses camarades de Benno Book Yakaar se rappellent de lui comme d'un ‘’jeune très ambitieux, très entreprenant, qui a beaucoup aidé à massifier son parti dans la commune de Diambaty ’’.



Leral exprime sa vive compassion à sa famille et prie pour le repos de son âme.



