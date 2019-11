Sédhiou: Saisie de 53 kg de chanvre indien, 25 billots de venn, 6 chevaux et 6 charrettes

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2019 à 10:42

Les éléments de la brigade régionale de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Ocrtis) de Sédhiou ont saisi 53 kilogrammes de chanvre indien.



La saisie a été faite dans la nuit du mardi au mercredi lors d’une patrouille nocturne à Kamoya, localité dans la partie ouest du département. Ce, grâce à un dispositif de surveillance efficace. D’après nos confrères de Seneweb, les limiers ont encerclé un trafiquant qui portait sur sa moto gros cylindrée, 3 sacs de chanvre indien dont le poids est estimé à 53 kilogrammes.



Après une course-poursuite, le trafiquant a réussi à échapper aux policiers à hauteur du village de Kamoya. Il a profité de l’obscurité et du paysage herbacé pour se fondre dans la nature. Le butin a été déposé au tribunal de Grande instance de Kolda, parce que Sédhiou n’en dispose pas.



Non loin de là, dans le département Bounkiling, ce sont les éléments de Eaux et Forêts qui se sont signalés contre le trafic de bois.



Dans les communes de Diambaty et de Tanko, localités privilégiées des exploitants forestiers du fait de leur proximité avec la Gambie, ils ont saisi, dans la nuit du mercredi au jeudi, 25 billots de venn et 6 charrettes attelées à des chevaux. Les bérets verts ont également arrêté un délinquant nommé Mbaye Diané qui a été déféré ce vendredi au parquet de Kolda. D’après Seneweb, le présumé trafiquant est originaire de Médina Sabakh.



