Sédhiou - Un Ndiaga Ndiaye se renverse, 18 blessés dont 03 dans un état critique Un véhicule de transport en commun communément appelé Ndiaga Ndiaye, s’est renversé à la sortie Ouest du village de Kamacounda situé dans la commune d’Oudoucar (département de Sédhiou).

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020 à 06:43 | | 0 commentaire(s)|

Le car, immatriculé DK 1514 M, en provenance de Dakar via Tambacounda, se rendait à Ziguinchor. Arrivé au croisement de DiopKounda, il s'est renversé sur le côté droit de la chaussée sous l'effet des bagages en tentant d'éviter une charrette qui remontait la route.



Les 18 occupants, sauf le chauffeur, sont blessés et dont 3 dans un état grave, informe une source sécuritaire.



Ils ont tous été évacués à l’hôpital de Sédhiou par les éléments de la 43ème compagnie d'incendie et de secours. Pour l'instant, ni la sécurité ni la santé ne veulent se prononcer sur l’état réelle des accidentés.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos