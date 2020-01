Sédhiou : Un agent de l’Inp tué dans un accident de la circulation

Le corps de Souleymane Diatta, agent du service régional de l’Institut national de pédologie (Inp), a été découvert hier nuit aux environs de 3 heures du matin, entre les deux villages voisins de Kounayan Djola et Kounayan Mankagne situés à 3 kilomètres au nord de la commune de Sédhiou.



Informés, les éléments de la brigade de la gendarmerie ainsi que les sapeurs-pompiers de la 43e compagnie d’incendie et de secours se sont rendus sur les lieux. Ils ont déposé le corps à l’hôpital régional de Sédhiou.



Selon les premiers balbutiements de l’enquête, la victime, en moto, aurait heurté un véhicule par l’arrière. En témoignent les débris des feux arrière d’un véhicule, trouvés sur place. L’état du corps, selon les enquêteurs, a donné l’impression que l’accident s’est produit aux environs de minuit soit 2 à 3 heures de temps avant qu’il ne soit découvert.



Le chauffeur du véhicule sur lequel il est tombé a pris la fuite et les recherches, jusque-là, n’ont rien encore donné.



Souleymane Diatta, originaire de Ziguinchor, était marié et père de deux enfants. Il était assistant au délégué de zone au niveau de l’Inp.



Affaire à suivre.

