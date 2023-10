Sédhiou comptabilise 673 classes en abris provisoires (IA)

La région de Sédhiou (sud) totalise pour l’ensemble des cycles d’enseignement 673 salles de classe en abris provisoires dont 498 dans un « mauvais état », a révélé lundi l’inspecteur d’académie de la région de Sédhiou Papa Gorgui Ndiaye.



Interrogé par l’APS pour faire le point sur l’état des salles de classes dans la région, M. Ndiaye a précisé que le nombre d’abris provisoires est ‘’important dans la région’’ aussi bien à l’élémentaire, au moyen secondaire qu’au collège.



“Pour l’ensemble des cycles d’enseignement, la région comptabilise 673 salles de classe en abris provisoires dont 498 dans un, mauvais état, 150 plus ou moins acceptable et seulement 25 d’entre en bon état’’, a poursuivi l’inspecteur d’académie de Sédhiou.



Le département de Goudomp compte le plus d’abris abris provisoires avec 305 classes non bâties, suivi de Sédhiou avec 231 abris provisoires puis le département de Bounkiling qui compte 137 classes également non construites, selon Papa Gorgui Ndiaye.



C’est à l’élémentaire, a-t-il souligné, qu’on dénombre plus d’abris provisoires dans la région avec 489 classes, le collège avec 140 abris provisoires et le moyen secondaire qui compte 80 salles en abris provisoires.



“Pour le primaire à travers la région, 93 salles en abris provisoire sont acceptables, 10 en bon état et 386 en mauvais état’’, a précisé l’IA.



“Au moyen les 49 salles en abris provisoires sont dans un état de délabrement très avancé, 28 dans un état acceptable et seuls trois abris sont en bon état’’, a-t-il fait observer.



Au secondaire, la région compte 63 abris provisoires en mauvais état, 29 abris acceptables et 12 dans un bon état’’, a renseigné l’autorité accadémique.



Aps