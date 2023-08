Sédhiou-détention d’Olivier Boucal de « Goudomp debout » : militants et sympathisants réclament sa libération sans condition Des voix s’élèvent de plus en plus pour réclamer la libération de l’inspecteur du Trésor Olivier Boucal, président du mouvement politique dénommé « Goudomp Debout ». il avait été interpelé en juin dernier à l’aéroport international de Dakar au motif d’avoir tenu des propos subversifs et conduit à la section de recherches de Colobane à Dakar. Il a été ensuite mis en prison.

Ces derniers jours, ses militants et sympathisants se mobilisent pour réclamer sa libération invoquant un contexte purement politique de sa déclaration comme l’ont tenu bien d’autres responsables d’une autre obédience. Ce week-end, c’est Malamine Faty, le coordonnateur de ce mouvement à Baghère qui a conduit le plaidoyer.



C’est en juin dernier que l’inspecteur du Trésor Olivier Boucal et président du mouvement politique « Goudomp Debout » a été interpelé à l’aéroport international de Dakar en partance pour le Maroc où il suit des études professionnelles. Il lui est reproché d’avoir tenu des propos subversifs et envoyé en prison.



Depuis, ses proches, militants et sympathisants n’ont cessé de réclamer sa libération. Le samedi 19 août, c’est Malamine Faty, le coordonnateur communal du mouvement « Goudomp Debout » qui a animé une conférence de presse pour demander que leur mentor soit mis en liberté sans condition :



« Nous informons la communauté nationale et internationale que cela fait deux mois dix jours que le président du mouvement politique « Goudomp Debout » Olivier Boucal, inspecteur du Trésor, a été arrêté à l’aéroport international de Dakar et mis en prison pour ses déclarations politiques. Nous rappelons qu’à l’image de beaucoup de responsables politiques qui font des déclarations en des moments de mobilisation à caractère politique, le président Olivier Boucal n’a fait qu’une déclaration qui lui a valu son emprisonnement à Dakar», a-t-il déclaré.



Et de poursuivre sur ses qualités qui font de lui un homme de cœur : « Olivier Boucal est un fonctionnaire de haut rang, courtois et discipliné. En Casamance, nous l’appelons l’homme de la situation en raison de son soutien à toutes les couches de la population surtout en des moments difficiles aussi bien pour les Musulmans que les Chrétiens. Olivier Boucal n’est ni un criminel ni un voleur de biens publics ».



Face à la presse, Malamine Faty a sollicité la clémence du président de la République : « nous pensons que le président de la République Macky Sall n’est pas au courant de la détention arbitraire de Olivier Boucal. L’inspecteur Boucal n’a pas sa place en prison ; sa place est dans sa famille et parmi ses amis, ses militants, sympathisants et collaborateurs. Nous réclamons sa libération sans condition et tendons la main à l’Etat pour qu’il soit libéré le plus vite possible », a-t-il conclut.

Sud quotidien



