Sédhiou : une forte pluie fait des dégâts à Diendé, une cinquantaine de maisons endommagées

A Diende, les quartiers et localités Bloc garage, Bloc hydraulique, Aynou Salam, Sefa et Diende-ville ont été particulièrement touchés par les orages.

« La pluie était énorme. D’un seul coup, toutes les maisons du village sont inondées », a confié à l’APS Mamadou Lamine Cissé chef de village de Bloc Village.



« De fortes averses tombaient. Elles étaient accompagnées par un vent fort pendant des heures (…) les dégâts sont énormes. Tout est emporté par les eaux. Beaucoup de concessions sont tombées. Même la mosquée s’est effondrée », énumère M. Cissé.



« Des toitures, des vivres, des téléviseurs, des frigos, des intrants agricoles, tout est parti après le passage des eaux. Des arbres séculiers sont déracinés. C’est le désarroi total à Diendé », a poursuivi Mamadou Lamine Cissé.



Il a lancé un « appel d’urgence aux autorités pour venir en aide à des populations exposées et vulnérables », a-t-il poursuivi dans un entretien avec l’APS.

Quelques autorités locales ont déjà effectué un déplacement sur les lieux pour s’enquérir de la situation des victimes.



« La situation est délicate, les dégâts sont nombreux. Ces populations doivent être soutenues, surtout les paysans », a plaidé Mamadou Diallo, le maire de Koussi.

Une délégation de l’équipe municipale de Diendé est envoyée sur les lieux, selon Doura Cissé maire de de la commune de Diendé





« Les dégâts ne se limitent pas seulement au Bloc village, il y a beaucoup d’autres dégâts dans des localités comme Aynou Salam, Sefa et dans la ville de Diendé », a ajouté le maire de la commune de Diendé.



« Il faut noter qu’aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée dans ces différentes localités », s’est félicité l’élu territorial

