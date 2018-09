Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ségolène Royal : "Pourquoi je ne me suis jamais mariée avec François Hollande le père de mes 4 enfants" Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Septembre 2018 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

Si Ségolène Royal et François Hollande sont restés de nombreuses années ensemble, ils n'ont jamais franchi le cap du mariage.

Samedi 8 septembre, François Hollande et Ségolène Royal ont assisté avec bonheur au mariage de leur fils Thomas auprès de la journaliste Emilie Broussouloux. Une union célébrée à Meyssac, un petit village de Corrèze, véritable fief de l'ancien président de la République. Si Ségolène Royal était visiblement heureuse d'accompagner son fils aîné jusqu'à l'autel, l'ancienne ministre de l'Environnement s'est récemment confiée sur sa vision du mariage, qu'elle ne considérait pas indispensable lorsqu'elle était en couple avec l'ancien chef de l'Etat : « Contrairement à ce qui a été écrit ici ou là, le fait que nous ne nous soyons pas mariés avec François Hollande n'était pas du tout un modèle idéologique ou un refus de quoi que ce soit », a-t-elle confié dans les colonnes du magazine Point de vue.



Selon Ségolène Royal, son emploi du temps ainsi que les aspirations politiques de son compagnon de l'époque ne correspondaient pas forcément à leur vision de la vie de couple : « Nous nous sommes engagés très tôt dans des carrières politiques. C'était compliqué. Et puis c'était une époque où les mariages étaient plus des affaires de famille que de couple. »



Si l'ex-ministre n'a jamais été mariée, Ségolène Royal a donné naissance à quatre enfants, Thomas, Clémence, Julien et Flora nés de son histoire d'amour avec François Hollande longue de trente ans. Et aujourd'hui, elle est très fière de voir son fils heureux en amour : « Ils ne reproduisent aucun modèle parental, a-t-elle confié au sujet des jeunes. Ils font leurs choix. »

