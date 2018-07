» Seigneur, laisse-moi mourir »: dans son lit d’hôpital, après avoir perdu ses trois enfants dans un…

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Juillet 2018

» Seigneur, laisse-moi mourir. » dans une interview de son lit d’hôpital, Tia Coleman a décrit l’horrible accident de bateau de canard qui a tué 17 personnes — dont ses trois jeunes enfants, âgés de 9, 7 ans et 1 an.



Une veille émouvante a été organisée pendant la nuit pour les 17 personnes tuées lors du chavirement d’un canard touristique lors d’un violent orage dans le Missouri.

Des fleurs ont été jetées dans l’eau où les victimes – dont beaucoup d’enfants, juste un an – ont perdu la vie. Une survivante qui a perdu neuf membres de sa famille parle de ce qui s’est passé lorsqu’elle a été jetée à l’eau. « J’ai dit Seigneur, laisse-moi mourir, laisse-moi mourir, je ne peux pas continuer à me noyer, je ne peux pas continuer à me noyer, et puis je lâche », dit Tia Coleman. Tia Coleman a survécu à la tragédie du canard à Branson, Missouri – mais neuf membres de sa famille, dont sa belle-sœur, sont morts, selon ABC News.

«Elle était là avec sa fille de 13 ans, bientôt âgée de 3 ans, j’étais là avec mon mari et nos trois enfants de 9, 7 et 1 ans. Ma belle-famille était là, ma mère dans la loi et mon beau-père et ensuite l’oncle qui vit avec eux. »

Son neveu de 13 ans était son seul parent à survivre. «Je ne pouvais pas voir qui que ce soit, je n’entendais rien, je n’entendais pas de cris, c’était comme si j’étais seule», a déclaré Coleman. Elle a décrit les moments horrifiants où le canard a atteint le lac. Tia Coleman a dit « tout le monde commence à avoir l’air de » Hé, c’est un peu trop « et puis; c’est devenu très saccadé et de grosses vagues d’eau ont commencé à arriver dans le bateau. » Le bateau était enveloppé d’eau.

Coleman a ajouté: « J’ai dit que Jésus me garde, garde-moi pour que je puisse aller à mes enfants, garde-moi Seigneur et je peux nager et je nage aussi vite que possible et je ne pouvais pas atteindre les gilets de sauvetage, j’ai nagé le bateau et moi, tenions, mais mes jambes et mes bras étaient si lourds à essayer, ils étaient si lourds.»

Coleman a dit qu’il y avait des gilets de sauvetage à bord.

«Ils nous ont montré où ils étaient, mais ils nous ont dit:« Ne vous inquiétez pas, vous n’en aurez pas besoin », a-t-elle dit. « Quand ce bateau sera retrouvé, tous ces gilets de sauvetage vont être là, vous n’étiez pas censé les attraper à moins que vous n’étiez en détresse, ce que nous étions, sans aucun doute, un événement qui change la vie .»













