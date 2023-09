Séisme au Maroc : 2 476 décès dénombrés (Bilan actualisé)

Au moins, 2 497 personnes ont péri et 2 476 autres blessées à la suite du séisme qui a frappé certaines localités du centre du Maroc, a annoncé, lundi, le ministère marocain de l’Intérieur.



Il s’agit d’un bilan actualisé du nombre de victimes de ce tremblement de terre ayant secoué dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs provinces du Maroc et préfecture de Marrakech, rapporte l’Agence marocaine de presse (MAP), qui cite un communiqué du ministère de l’Intérieur.



La secousse a, à ce jour, fait 1 452 morts dans la province d’Al Haouz, 764 morts dans la province de Taroudant, 202 morts dans la province de Chichaoua et 18 à la préfecture de Marrakech, détaille le ministère marocain de l’Intérieur.



Il signale qu’aucun nouveau décès n’a encore été signalé lundi, dans les provinces et préfectures de Ouarzazate, Azilal, Agadir Ida Outanane, Grand Casablanca, Youssoufia et Tinghir.











Aps