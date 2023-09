Séisme d’Al Haouz: 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 grièvement (bilan provisoire du ministère de l’Intérieur) Sudquotidien.sn Map- Rabat – Le séisme qui a frappé, vendredi soir plusieurs provinces et préfectures du Royaume, a fait 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 grièvement, selon un bilan provisoire du ministère de l’Intérieur, arrêté samedi à 22h00.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Septembre 2023 à 10:57 | | 0 commentaire(s)|

La secousse a fait 1.293 morts dans la province d’Al Haouz, 452 morts dans la province de Taroudant, 41 morts dans la province de Ouarzazate et 15 morts à la préfecture de Marrakech, a précisé le ministère dans un communiqué.



Aucun nouveau décès n’a été enregistré dans les provinces et préfectures de Chichaoua, Azilal, Agadir Ida Outanane, Grand Casablanca, Youssoufia et Tinghir, ajoute la même source.



Les autorités publiques poursuivent leur mobilisation afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés, et la mobilisation de l’ensemble des moyens nécessaires afin de répondre aux répercussions de cette douloureuse tragédie.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook